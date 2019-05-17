Гройсман поручит проверить дорожное хозяйство Луганщины

Гройсман отметил, что благодаря Дорожному фонду ремонт дорог проводится системно, а финансирование распределяется пропорционально количеству дорог в каждой области.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман даст поручение направить Государственную аудиторскую службу для проверки всего дорожного хозяйства Луганской области.

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Об этом он сказал в своем выступлении в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата о плохом состоянии дорог в Луганской области.

"Я дам поручение, до среды оно будет сформировано, направить Госаудиторскую службу для проверки всего дорожного хозяйства Луганской области", - сказал Гройсман.

При этом он отметил, что благодаря Дорожному фонду ремонт дорог проводится системно, а финансирование распределяется пропорционально количеству дорог в каждой области.

Премьер также подчеркнул, что последний раз дороги в Украине ремонтировались системно в 1980 году.

"Ремонтировали иногда в некоторых регионах. Мы же начали с 2017 года ремонтировать системно", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривень из общей суммы в 33,4 миллиарда гривень на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 миллиардов гривень, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

Общая протяженность украинских дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тысяч километров, из которых только 50 тысяч километров дорог государственного значения, за которые несет ответственность "Укравтодор". За 120 тысяч километров дорог местного значения, которые соединяют между собой села и села с районными центрами, с 1 января 2018 года отвечают областные госадминистрации.