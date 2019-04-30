В Украине ужесточат наказание за пьяное вождение: юрист объяснил, что ждет нарушителей

Юрист напомнил, что за нетрезвое вождение в Украине сегодня предусмотрена административная ответственность – лишение водительского удостоверения на год и штраф 10,2 тыс. грн.

В Украине с 2020 года значительно ужесточатся штрафы для водителей за управление авто в нетрезвом состоянии. Такие меры предусматривает закон об уголовных проступках, опубликованный в издании "Голос Украины" 24 апреля.

Как в Украине будут бороться с пьяными за рулем, рассказал автоюрист Денис Конюшко, передает «Обозреватель».

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Юрист напомнил, что за нетрезвое вождение в Украине сегодня предусмотрена административная ответственность – лишение водительского удостоверения на год и штраф 10,2 тыс. грн.

После вступления закона в силу нарушителей будет ожидать штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн и обязательное лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. При повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом водить от 2 до 3 лет.

Комментируя возможность уголовной ответственности для водителей, Конюшко пояснил: "Нам надо разделить – это просто управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или создание ДТП с телесными повреждениями в состоянии алкогольного опьянения. Если человек просто находился за рулем в состоянии опьянения, его остановили и зафиксировали факт, это не повлечет за собой лишения или ограничения свободы. Это повлечет за собой штраф с запретом управлять автомобилем".

Эксперт считает, что новый закон позволит ускорить и облегчить привлечение к ответственности нарушителей.

"На данный момент, за административное правонарушение по КоАП суд должен состояться в течение трех месяцев. Если в течение трех месяцев человек, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения, не был привлечен к ответственности, он считается таким, что не попадает под ответственность", – отметил он.

По словам Конюшко, закон позволит сократить процедуру привлечения к ответственности с 2-2,5 месяцев до 10 дней.