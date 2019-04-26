Бизнес и УЗ договариваются по Меморандуму о взаимопонимании

"Укрзализныця" и бизнес продолжают диалог по вопросу подписания Меморандума о взаимопонимании.

В частности, на вчерашнем заседании в Государственной регуляторной службедиректор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев сообщил о намерении в мае собрать грузоотправителей с целью обсуждения вопросов тарифообразования, пишет Минпром.

"Нужно уже подойти к созданию общественного совета при участии Государственной регуляторной службы. Совета, который бы при нашем Наблюдательном совете мог бы сформировать мнение рынка. На середину мая приходится заседание Наблюдательного совета, и было бы неплохо этот процесс консолидировать", – сказал он.

В свою очередь президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков обратил внимание на то, что работа общественного совета не регламентирована подзаконными актами, поэтому данный вопрос требует урегулирования. "Если на совете будут обсуждаться вопросы инвестиционных планов и так далее, возможно, и стоит его ограничить меньшим количеством людей, которые могут брать на себя какие-то обязательства", – сказал он.

Во время совещания А.Каленков отметил, что бизнес поддерживает инициативы "Укрзализныци" по отмене акциза на дизельное топливо и налога на землю для компании. "По пассажирским перевозкам мы, естественно, выступаем на стороне "Укрзализныци", потому что если государство принимает решение спонсировать пассажирские перевозки, то оно должно это делать из бюджета", – подчеркнул он.

Президент "Укрметаллургпрома" в своем выступлении отметил первоочередную важность тарифного вопроса для бизнеса. "На прошлом заседании мы говорили о том, что для нас крайне важно, что при принятии решения о повышении тарифов учитывалось, сколько "Укрзализныце" нужно денег и сколько может выдержать рынок. И когда обсуждался вопрос, какое повышение – на 14,2% или на 7% – является экономически обоснованным, мы говорили о том, что бизнес может согласиться, но с условием, что следующий год после этого повышения у нас будет возможность работать нормально", – акцентировал А.Каленков.

Как сообщалось, ранее представители бизнеса со своей стороны подписали Меморандум с "Укрзализныцей". в котором согласились на повышение грузовых тарифов на 14,2%. В то же время в проекте документа было отмечено, что до 1 апреля 2020 года железная дорога не будет выходить с инициативами, которые предусматривают как прямое повышение тарифа, так и различные косвенные методы увеличения затрат грузоотправителями.