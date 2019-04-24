С сегодняшнего дня индивидуальные номера на авто можно заказать онлайн и получить их по почте

Стоимость заказа ИНЗ автоматически рассчитывает система, стоимость доставки - 500 грн.

С сегодняшнего дня украинцы могут проверить возможность заказа конкретного индивидуального номерного знака на автомобиль, а также заказать и оплатить его в режиме онлайн.

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Как говорится в сообщении Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины, забрать готовый номерной знак водитель сможет в отделении "Новой почты", которое он самостоятельно выбирает во время заказа.

"Перевод услуги в онлайн-плоскость позволит опровергнуть мифы, связанные с получением ИНЗ, сделает услугу более популярной и уничтожит любые коррупционные риски", - ожидают в Госагентстве.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, нужно авторизоваться в электронном кабинете водителя, онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги".

Доступ к электронному кабинету осуществляется с помощью цифровой подписи, BankID или MobileID.

В разделе "Заказ ИНЗ" нужно подобрать индивидуальный номерной знак, проверив его уникальность и внешний вид. Если введенный номер еще не занят, система автоматически рассчитает стоимость заказа ИНЗ.

На этом этапе пользователь может выбрать один из двух возможных способов получения ИНЗ: доставка в отделение "Новой почты" или возможность самостоятельно забрать изготовленные номера в Главном сервисном центре МВД в Киеве (бесплатно). Стоимость услуги доставки фиксированная - 500 грн.

Следующий этап - автоматическое формирование заявки на получение ИНЗ, которую пользователь должен подписать с помощью собственного квалифицированной электронной подписи (КЭП). Завершением процесса получения услуги является оплата ИНЗ.

В Госагентстве отметили, что до сегодняшнего дня для заказа номеров автовладельцы были вынуждены минимум трижды обращаться в Главный или территориальный сервисный центр МВД: первый раз - чтобы проверить, свободен ли конкретный номерной знак, второй - чтобы заказать изготовление и подписать макет ИНЗ и третий - чтобы забрать готовый ИНЗ.

Индивидуальный номерной знак (ИНЗ) - номерной знак, который может быть изготовлен по индивидуальному заказу владельца транспортного средства (ТС). За одним ТС может быть закреплен только один ИНЗ; его можно заказать только как дополнение к, но не вместо государственного номерного знака, который выдается владельцу при регистрации ТС. После получения ИНЗ владелец обязан в 10-дневный срок перерегистрировать ТС в любом территориальном сервисном центре МВД. При перерегистрации ТС в свидетельство о регистрации вносится примечание о наличии ИНЗ.