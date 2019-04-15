Volkswagen представил два новых купе-кроссовера

На Шанхайском автосалоне дебютируют новые варианты большого кроссовера Teramont и компактного Tiguan.

Компания Volkswagen представила на специальном мероприятии в Китае два новых кроссовера с купеобразным силуэтом кузова - Teramont X и SUV Coupe. Публичная премьера автомобилей состоится 17 апреля на Шанхайском автосалоне.

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Об этом сообщает РБК.

Volkswagen Teramont X является серийной моделью. Во многом она напоминает купе-кроссовер Atlas Cross Sport, представленный в августе 2018 г. на Конкурсе элегантности в американском Пеббл-Бич.

Габаритная длина автомобиля составила 4905 миллиметров, а размер колесной базы равен 2980 миллиметрам. Базовым мотором станет двухлитровая бензиновая "турбочетверка" мощностью 186 лошадиных сил, а топовым - 299-сильный трехлитровый двигатель VR6. Кроме того, кроссовер будет доступен с неизвестным двигателем V6 объемом 2,5 литра, выдающим 220 лошадиных сил.

Что касается Volkswagen SUV Coupe, то он, предположительно, построен на базе модели Tiguan. Пока про новинку лишь известно то, что она оснащается двухлитровым бензиновым двигателем, семиступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода 4Motion.

Кроме того, на Шанхайском автосалоне также состоится премьера концептуального электрического кроссовера Volkswagen Roomzz, серийная версия которого должна стать самой большой моделью в электрической линейке I.D. По предварительным данным, товарный автомобиль появится в 2020 г. и составит конкуренцию Tesla Model X.