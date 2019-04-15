АЗС снова переписывают ценники: автогаз подорожал

По состоянию на 15 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 13,24 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 12 по 15 апреля повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на АЗС Shell газ подорожал на 20 копеек за литр, до 13,49 грн. На заправках Glusco цены увеличились на 10 копеек за литр, до 12,95 грн. На АЗС SOCAR, БРСМ, KLO и Amic в Киеве цены на автогаз выросли на 10-20 копеек за литр, до 12,95-13,79 грн. Также на 10 копеек за литр, до 12,65 грн/л, газ подорожал на заправках Avantage 7.

По состоянию на 15 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 13,24 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 грн/л.