Электромобили Tesla подорожали, а самую дешевую Model 3 больше не продают онлайн

Tesla сделала Autopilot обязательным для всех автомобилей, что прибавило $2000 к цене.

Автомобильная компания Tesla объявила об очередных изменениях в стратегии, касающихся конфигураций, цен и продаж в США.

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Первое изменение - базовый набор возможностей Autopilot, который ранее предлагался в качестве опции за $3000, теперь включен в стандартный набор возможностей и является обязательной функцией для всех автомобилей производителя. Единственным исключением станет «народная» Tesla Model 3 (Standard Range) за $35 тыс., пишет itc.ua.

Включение Autopilot в базовый набор возможностей соответствующим образом отобразилось на цене, сделав автомобили Tesla дороже. Соответствующие конфигурации подорожали на $2000. Это дешевле на $1000, чем если заказывать Autopilot на этапе оформления заказа и на $2000 дешевле, когда разблокировка услуги выполняется после фактической покупки авто.

Второе изменение — базовая версия Tesla Model 3 Standard Range за $35 тыс. больше недоступна для покупки на сайте производителя. Отныне оформить заказ на нее можно только по телефону, либо же купить непосредственно в одном из магазинов.

Напомним, что недавно Tesla анонсировала закрытие розничных магазинов в рамках новой стратегии продаж с переориентацией на онлайн. Самая доступная Tesla Model 3 для покупки через сайт Tesla — следующая после базовой Standard Range конфигурация Standard Range Plus, отличающаяся увеличенным запасом хода в 390 км и интерьером (регулируемые сиденья, более качественные материалы отделки и продвинутая аудиосистема). Новая цена Tesla Model 3 Standard Range Plus составляет $39 500 (без учета каких-либо льгот).

В Tesla говорят, что с момента начала приема заказов на Tesla Model 3 в версиях Standard Range и Standard Range Plus 1 марта вторую заказывали в шесть раз чаще, чем первую. Тем, кто после покупки Standard Range Plus останется разочарован и захочет более доступную Standard Range, Tesla обещает полный возврат средств.

Вместе с версией Standard Range с сайта убрали заднеприводную Long Range Model 3. Tesla объясняет, что для повышения степени удовлетворенности клиентов оставили на сайте три самых желаемых варианта Model 3: Standard Range Plus ($39 500), Long Range Model 3 ($49 500) и Model 3 Performance ($59 500).

Одновременно Tesla ввела услугу аренды автомобилей без права выкупа. Все договоры лизинга будут заключаться сроком на три года с опциональным пробегом на 10 000, 12 000 и 15 000 миль в год (16 093, 19 312 и 24 140 км). Минимальная стоимость контракта составит $3000 за каждую из трех моделей Model 3, а итоговая сумма аренды будет зависеть от пробега и конфигурации машин. Также Tesla обещает скидки при уплате крупной суммы в рамках первого взноса — на $535 для Standard Range Plus и на $889 для Model 3 Performance.

Цель этих изменений — увеличить пользовательскую базу и продажи в США.

Отметим, что кроме обычного автопилота у Tesla есть еще более продвинутый — опция «полностью самоуправляемого движения» (Full Self-Driving), которая в прошлом не раз выступала предметом многочисленных споров. Недавно компания вернула опцию Full Self-Driving, которая стоит $5 000 при добавлении во время оформления заказа и $7 000 — при разблокировке после покупки авто.

Функциональность Autopilot позволяет автомобилю самостоятельно набирать скорость и тормозить в зависимости от дорожной обстановки, препятствий и других участников движения. Что же касается расширенного набора Full Self-Driving, он также включает возможности самостоятельной парковки и выезда к владельцу по вызову (функции Autopark и Summon), функциональность Navigate on Autopilot («Навигатор по автопилоту»), которая отвечает за подбор наиболее оптимального маршрута к месту назначения при активной функции Autopilot, а также последнюю возможность Autosteer Stop Light Warning.

Tesla пообещала начать поставки Tesla Model 3 Standard Range, которые должны были начать еще в середине прошлого месяца, на этой неделе.