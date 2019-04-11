В Литве обещают каждому по тысяче евро за отказ от старого авто

Кроме того, жители, которые отказались от загрязняющих авто, также смогут получить льготы на общественный транспорт.

Министр окружающей среды Литвы сообщил, что после утверждения плана сокращения выбросов загрязняющих жителям за отказ от старого автомобиля можно будет выплачивать тысячу евро в рамках поощрения покупки нового авто.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"Нужно помочь людям отказаться, и мы считаем, что эта мотивирующая цифра должна быть около тысячи евро, при отказе от старого автомобиля и приобретении нового", - сказал министр Кястутис Мажейка.

В рассматриваемых Кабмином Литвы в среду мероприятиях по сокращению загрязняющих выбросов на такое финансовое поощрение предусмотрено выделить из госбюджета 30 миллионов евро.

Жители, которые отказались от загрязняющих автомобилей, также смогут получить льготы на общественный транспорт.

Органам самоуправления, которые приобрели средства общественного транспорта, работающих на природном газе, водороде, также будет выделено по 30 миллионов евро.

Органам самоуправления пяти крупнейших городов и курортов, которые ввели системы, ограничивающих движение транспортных средств, работающих на дизельном топливе, планируют выделить поощрение в размере 20 миллионов евро.

Финансовую помощь также планируется выделить жителям, которые заменят отапливаемые дровами печи на тепловые насосы или подключатся к системам централизованного отопления.