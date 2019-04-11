Subaru анонсировала новый универсал
09:45, 11 апреля 2019Транспорт
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Outback покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
фото Subaru
Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
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На единственном тизере можно увидеть пластиковый защитный обвес кузова, черные колесные диски, а также багажные рейлинги на крыше новинки, пишет kommersant.
Каких-либо технических подробностей о новом Outback в Subaru не представили.
Ожидается, что автомобиль, не считая нового кузова, будет технически унифицирован с новым седаном Subaru Legacy, премьера которого состоялась на автосалоне в Чикаго в феврале 2019 года.
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