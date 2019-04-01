В метро Харькова заработал Е-ticket

На данный момент установлены и работают 11 валидаторов.

В метро Харькова заработала система оплаты проезда Е-ticket (Е-тикет).

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На каких станциях можно использовать единый билет, рассказал Vgorode пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер. По его словам, на данный момент установлены и работают 11 валидаторов.

"С 1 апреля система заработала на станции метро "Победа", где на турникетах установили два валидатора. Система заработала также на станциях метро "Госпром", "Архитектора Бекетова", "Исторический музей", "Проспект Гагарина" и "Алексеевская"", — сообщил Битнер.

Напомним, в декабре 2017 года E-ticket в Харькове заработал в трамваях и троллейбусах. В метро единый билет планировали ввести с 1 января 2018 года, но эти сроки неоднократно передвигались.