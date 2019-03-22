Porsche представил новый кроссовер Cayenne Coupe (фото, видео)

Максимальная скорость этого автомобиля составляет от 243 км/ч до 286 км/ч.

Компания Porsche представила новый автомобиль – Cayenne Coupé. До главных отличительных черт новой модели Cayenne относятся острые линии с совершенно новой задней частью, адаптивный задний спойлер, заднее сидение с характеристиками двух раздельных сидений и два различные типа крыши: стандартный панорамный со стеклянной поверхностью и опциональный карбоновый, сообщает пресс-служба компании.

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Ветровое стекло и Астойка имеют больший угол наклона, чем у обычного Cayenne, благодаря снижению края крыши на 20 миллиметров. Изменение дизайна задних дверей и крыльев позволило расширить плечи автомобиля на 18 миллиметров. Заднюю табличку для номерного знака интегрировали в бампер, что визуально уменьшает расстояние между автомобилем и дорогой.

Нынешний Cayenne Turbo является первым SUV, оснащенным активным аэродинамическим устройством – адаптивным верхним спойлером. Новый Cayenne Coupé подхватывает эту идею и поднимает ее на новый уровень. В каждой модели Cayenne Coupé верхний спойлер комбинируется с новым адаптивным задним спойлером, который является частью системы Porsche Active Aerodynamics (PAA). Спойлер выдвигается на 135 мм, когда автомобиль развивает скорость 90 км/час. Таким образом спойлер увеличивает контактное давление на заднюю ось, а PAA одновременно повышает эффективность, отмечают в компании.

Новинка имеет все главные технические системы модели третьего поколения Cayenne: мощные системы привода, новаторские системы шасси, цифровой дисплей и управления, а также целый комплекс функций связи и подключения.

Модель выходит на рынок с двумя мощными двигателями. Cayenne Coupé оснащен шестицилиндровым турбодвигателем рабочим объемом три литра, мощностью 340 л. с. и максимальным крутящим моментом 450 Нм. Пакет Sport Chrono обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 6,0 секунды, а благодаря опциональным легким спортивным пакетам эта цифра уменьшается до 5,9 секунды. Максимальная скорость этого автомобиля составляет 243 км/час.

Более мощная версия Cayenne Turbo Coupé имеет восьмицилиндровый четырехлитровый би-турбо двигатель с мощностью 550 л. с. и максимальным крутящим моментом в 770 Нм. Cayenne Turbo Coupé разгоняется с нуля до 100 км/ч за 3,9 секунды и развивает скорость 286 км/ч, резюмирует автопроизводитель.