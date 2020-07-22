Заявление 1+1 media относительно конкурса АРМА на управляющего УМХ

Группа 1+1 media обеспокоена тем, каким образом происходит конкурс Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ). Мы наблюдаем хаос, непоследовательность и нелогичность в действиях Агентства на фоне отсутствия четко прописанной процедуры проведения конкурса – факт наличия такого документа нам неизвестен.

Также вызывает беспокойство прозрачность процесса – конкурсные предложения участников не были опубликованы по принципу Prozorro или на их ресурсе, хотя деятельность как АРМА, так и Prozorro регулируется одним законом – «О публичных закупках». В открытом доступе отсутствует протокол заседаний Агентства, на котором принимались решения относительно результатов конкурса. Это помогло бы группе 1+1 media узнать, какие именно требования не были соблюдены при оформлении и подаче документов в АРМА, поскольку компания не получала никакой обратной связи от Агентства.

Удивляет и порядок действий и коммуникаций, которые осуществляло Агентство в течение этого периода. Приводим хронологию событий:

ООО «1+1 Интернет», которое входит в состав группы 1+1 media, подало свою заявку в сроки, определенные условиями первого конкурса, – до 3 июля 2020 года включительно. По состоянию на 3 июля 2020 года, по достоверной информации медиахолдинга, в конкурсе приняли участие 5 участников, включая ООО «1+1 Интернет». Через неделю, 9 июля 2020 года, Агентство разместило новость о том, что получило документы от 6 компаний, а пакет документов еще одного участника идет через средства почтовой связи.

Вечером 20 июля АРМА объявило новый конкурс, не сообщив о результатах предыдущего или о его отмене, что зафиксировали украинские СМИ. На следующий день, 21 июля, информация о результатах конкурсного отбора появилась на сайте Агентства, однако датирована 20 июля.

Все это дает нам основания считать, что на АРМА оказывается давление с целью принятия решения в пользу какой-то конкретной компании, а существующие процедуры или вообще их отсутствие не могут гарантировать проведение честного конкурса.

Группа 1+1 media будет участвовать в новом конкурсе на управляющего активами УМХ, но требует обеспечить его открытость, прозрачность и беспристрастность членов комиссии, которые рассматривают заявки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram