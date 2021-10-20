За последние 5 лет мобильные операторы инвестировали более 74 млрд грн в 3G/4G сети и обеспечили 4G покрытие для 89% населения Украины. Однако дальнейшее развитие новых технологий может затормозиться из-за планов правительства повысить рентную плату за радиочастоты и нежелания отменять на законодательном уровне повышающие коэффициенты, применяемые к ренте.

В октябре 2019 года во время Инвестиционного форума в Мариуполе мобильные операторы подписали с правительством Меморандум по преодолению цифрового разрыва между городами и селами. Правительство взяло обязательство содействовать этому и помимо прочего принять отдельный закон о четырехлетнем моратории на повышение фискальной нагрузки на отрасль.

Мобильные операторы выполняют свои обязательства по Меморандуму, и за последние 5 лет инвестировали более 74 млрд грн в развитие 3G/4G сетей, что обеспечило возможность доступа к 4G для 89% населения Украины. Между тем законопроект о недопущении роста фискального давления на отрасль до сих пор не подан на рассмотрение Верховной Рады. Зато в законопроекте 5600 правительство предлагает очередное повышение рентной платы за радиочастоты на 5%, а также оставляет повышающие коэффициенты за концентрацию радиоспекта и фрагментированный спектр, которые вводились как временная мера для стимулирования перераспределения радиочастот (рефарминг).

Как считает Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению "Киевстар", "в условиях глобального финансового кризиса и падения рынков из-за Covid, на первый план выходит создание механизмов для перезагрузки экономики государства, в частности - создание инвестиционных стимулов. Особенно это касается телеком отрасли, которая является инфраструктурой, и от нее зависит развитие экономики страны и функционирование тысяч предприятий".

Увеличение рентной платы за радиочастоты и повышающие коэффициенты могут оказать негативное влияние на дальнейшее развитие телеком отрасли в целом:

Дополнительное фискальное давление на отрасль противоречит обязательствам правительства и может затормозить развитие 4G в сельской местности и на автодорогах.

Самой высокой является плата за радиочастоты, которые используются для связи 2G, 3G, 4G. Именно к этим частотам применяются предусмотренные законопроектом повышающие коэффициенты. Из-за индексации рентной платы за частоты и не решения вопроса повышающих коэффициентов только Киевстар вынужден будет дополнительно платить 125 млн грн налоговых платежей ежегодно, а это эквивалентно обеспечению 4G минимум в 150 селах.

Развитие новых мобильных технологий, в частности 5G, требует покупки новых частот. Однако система повышающих коэффициентов, которая продолжает "вымывать" финансовый ресурс компании делает подобные бизнес кейсы непривлекательными. Итак, под вопросом потенциальные аукционы на частоты 2100 МГц, 700 МГц, 3500 МГц, которые могли бы принести государственному бюджету миллиарды гривень дополнительных поступлений от платы за лицензии и ежегодной рентной платы за спектр, который сейчас лежит у государства и не используется. Фактически, вместо того чтобы зарабатывать на имеющихся у государства спектральных активах, государство каждый месяц теряет десятки миллионов.

Согласно официальным данным Государственной налоговой службы Украины, телеком отрасль без индексации ренты стабильно уже 4 года подряд ежегодно наращивает уплату налогов на 1-2 млрд. грн в год. Только Киевстар за 2020 год уплатил налогов и сборов на сумму более 9 млрд. грн.

В Украине одна из самых низких в мире плат за услуги мобильной связи. По результатам 2020 года по этому показателю Украина оказалась на 135 месте в мире между Угандой и Ганой. Из-за инфляции, подорожания электроэнергии, роста операционных затрат, налогового давления, необходимости увеличивать инвестиции телеком индустрии все труднее удерживать столь низкие цены.

"Помощь государству в развитии основ цифровизации, развитие новых технологий в неприбыльных, малонаселенных и отдаленных районах требует от мобильных операторов постоянного поиска источников доходов для инвестиций и их возврат в дальнейшем. Поэтому мы просим правительство выполнять свои обязательства, которые были предоставлены мобильным операторам и их инвесторам, а народных депутатов Украины во время рассмотрения законопроекта 5600 не поддерживать положения, которые тормозят развитие телеком отрасли", - говорит Александр Когут.

Автор: Иван Бойко