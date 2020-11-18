В целом сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц охватывает более 4500 населенных пунктов.

Vodafone запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц (LTE900) в Запорожской области, установив 48 базовых станций. Новое покрытие охватило скоростным интернетом 250 населенных пунктов, где проживает почти 140 тысяч человек.

На сегодня оператор запустил более 750 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают свыше 4500 населенных пунктов. На этой территории проживает около 3,6 миллиона человек. Сеть LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Запорожской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, областях и городе Ивано-Франковск.

Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями,развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Новые онлайн маршруты для зеленого туризма уже появились в Киевской, Закарпатской, Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской областях.

До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток. По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.

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Автор: УНИАН