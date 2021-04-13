Пользователь не будет получать уведомления о звонках от неизвестных контактов.

Мессенджер Viber запустил функцию защиты украинских пользователей от звонков мошенников.

Об этом сообщает Viber.com.

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Для этого в Viber появилась функция "Блокировка неизвестных абонентов", после активации которой пользователь не будет получать уведомления о звонках от неизвестных контактов.

Новая функция уже доступна в последней версии платформы для всех пользователей с украинскими номерами мобильных телефонов.

Для того, чтобы включить защиту, необходимо:

Открыть раздел «Дополнительно» внутри Viber;

Войти в «Параметры» и выбрать пункт «Вызовы и сообщения»;

Включить тумблер напротив пункта «Блокировка неизвестных абонентов».

После этого пользователь не будет получать входящие видео и аудиодзвонки от неизвестных контактов. Информация об этих вызовах будет отображаться только в списке чатов как «Пропущенный звонок», а также в разделе «Вызовы».

Так, пользователи не пропустят ничего важного и смогут перезвонить в случае необходимости. Защита от нежелательных звонков работает как на Android и iOS устройствах, так и на компьютерной версии приложения.

Viber и карантин

По состоянию на 9 апреля 2020 года на фоне карантина в Viber в четыре раза вырос объем голосовых звонков, а также увеличились все остальные показатели, включая сообщения, групповые чаты и сообщества.

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Автор: Елена Коваленко