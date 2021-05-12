Стороны согласились решить свои текущие судебные процессы без дальнейшего обжалования / фото flickr.com
Соединенные Штаты изымут Xiaomi из "черного списка" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные материалы.
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В материалах дела отмечается, что стороны согласились решить свои текущие судебные процессы без дальнейшего обжалования.
Таким образом компания сможет в дальнейшем привлекать американские инвестиции.
За что были введены санкции США
- 15 января 2021 года США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC.
- США подозревают попавшие под санкции компании в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы должны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний.
- Санкции были направлены против тех, кто "ответственен или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо (в применении) Китаем принуждения против заявителей Юго-Восточной Азии, чтобы заблокировать их доступ к оффшорным ресурсам в Южно-Китайском море".
- В Xiaomi отрицают связь с военной отраслью КНР и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими.
- 1 февраля 2021 года стало известно о том, что китайский производитель смартфонов Xiaomi подал иск против Минфина и министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая.
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