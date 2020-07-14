Spotify может стать доступным в Украине уже завтра – СМИ
Стриминговый сервис Spotify обновил политику пользования для стран, добавив к перечню Украину.
Об этом сообщает AIN.UA.
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Документ на сайте появился 14 июля, сами же правила вступят в силу с 15 июля. В предыдущей версии Украины не было. При этом сама компания пока никак не отреагировала на появление в пользовательском документе Украины.
Согласно информации на сайте, украинские пользователи возрастом с 18 лет могут получить доступ к контенту. В то же время пользователи должны будут заключить с компанией договор на условиях местных законов и проживать в стране, где эта услуга доступна.
Spotify пока не появился в магазинах приложений в украинском сегменте App Store и Google Play.
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