Spotify может стать доступным в Украине уже завтра – СМИ

При этом сама компания пока никак не отреагировала на появление в пользовательском документе Украины.

Стриминговый сервис Spotify обновил политику пользования для стран, добавив к перечню Украину.

Об этом сообщает AIN.UA.

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Документ на сайте появился 14 июля, сами же правила вступят в силу с 15 июля. В предыдущей версии Украины не было. При этом сама компания пока никак не отреагировала на появление в пользовательском документе Украины.

Согласно информации на сайте, украинские пользователи возрастом с 18 лет могут получить доступ к контенту. В то же время пользователи должны будут заключить с компанией договор на условиях местных законов и проживать в стране, где эта услуга доступна.

Spotify пока не появился в магазинах приложений в украинском сегменте App Store и Google Play.

Как сообщал УНИАН, специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET обнаружили новую шпионскую программу под видом программы для общения Welcome Chat, которая похищает данные пользователей.

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