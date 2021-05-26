Среди планов Кабмина - подключение Украины к скоростному интернету 4G и внедрение технологии 5G.

Амбициозной целью Украины является внедрение комплексного государственного сервиса в смартфоне для граждан.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на дискуссионной платформе «Реформы надлежащего управления в Украине» в рамках подготовки к Конференции по реформам в Украине, которая запланирована на июль 2021 года в Вильнюсе.

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«Среди наших планов: подключение Украины к скоростному интернету 4G и внедрение новой, перспективной технологии 5G. Развитие электронных доверительных услуг. На повестке дня Украина-ЕС стоит заключение двустороннего соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг», — цитирует премьера его пресс-служба.

Скоростной интернет в Украине

28 апреля Кабинет министров утвердил порядок и условия предоставления местным бюджетам государственной субвенции на подключение сел к фиксированному интернету, которая в этом году составляет 500 млн грн.

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает выделение 1 млрд 789 млн 314 тыс. грн на цифровизацию страны.

В частности, 500 млн грн будет выделено на подключение к скоростному фиксированному интернету около 6 тыс. социальных объектов в селах.

Около 1,5 млн проживающих в селах украинцев в 2021 году смогут получить доступ к фиксированному оптоволоконному интернету за счет государственной субвенции.

17 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обеспечение доступа к фиксированному скоростному интернету 3 тысяч сел.

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Автор: Дмитрий Шварц