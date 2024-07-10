Украина стремится стать частью роумингового пространства ЕС, чтобы обеспечить долгосрочное решение по роумингу.

Европейская комиссия одобрила пятое продление еще на 12 месяцев соглашения о роуминге между 22 европейскими и семью украинскими телекоммуникационными операторами, которое обеспечит беженцам из Украины возможность оставаться на связи. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Отмечается, что доступные звонки позволяют тем украинцам, кто ищет убежища в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот. Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций BEREC показал эффективность договоренности между операторами в ЕС и Украине.

При этом Украина работала над полной адаптацией своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС, чтобы интегрироваться в зону роуминга ЕС. Основной закон был подписан президентом Владимиром Зеленским и официально опубликован 19 июня 2024 года.

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В то же время еще необходимо принять дополнительные законы, и после того, как Украина сообщит о полном согласовании, что ожидается в ближайшие месяцы, Европейская комиссия оценит соответствие украинского национального законодательства.

При условии положительной оценки, одобренной государствами-членами, а также окончательного решения Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, Украина станет частью роумингового пространства ЕС, что обеспечит более стабильное и долгосрочное решение для роуминга.

Роуминговый безвиз с Европой - что известно

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские операторы стали предоставлять украинцам на территории государств-членов ЕС временные льготные условия в пользовании связью.

18 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу. Таким образом, украинцы не будут платить за роуминг в ЕС.

Закон даст возможность украинцам на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи в ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.

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