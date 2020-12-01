Согласно рассекреченному отчету, Apple выпустит iPad Pro и MacBook, экраны которых базируются на матрице mini-LED.

В 2021 году корпорация Apple представит как минимум два гаджета с дисплеями нового типа.

Об этом сообщает Digitimes.

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Как пишет издание, согласно рассекреченному отчету, Apple выпустит iPad Pro и MacBook, экраны которых базируются на матрице mini-LED.

Данные дисплеи отличаются наличием органических светодиодов очень маленького размера, а также отображением более насыщенной, яркой и контрастной картинки, чем на IPS-матрицах.

Инсайдеры рассказали, что в первом квартале 2021 года компания Apple представит первый iPad Pro с экраном mini-LED. Во второй половине года компания выпустит MacBook с дисплеем mini-LED и собственным процессором M1.

В отчете не содержится дополнительной информации о характеристиках устройств, однако источникам известно, что Apple уже запланировала производство будущих гаджетов. Поставками панелей mini-LED займутся партнеры из Тайваня, за производство нового MacBook будут отвечать компании Quanta Computer и Foxconn.

Производство iPad и MacBook

26 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Apple может частично перенести производство iPad и MacBook из Китая во Вьетнам.

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Автор: УНИАН