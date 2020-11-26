Apple планирует частично перенести производство iPad и MacBook из Китая.

Американская компания Apple может частично перенести производство iPad и MacBook из Китая во Вьетнам.

Читайте такжеApple стала самой дорогой компанией мира, обогнав Saudi AramcoОб этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании. Ответственная за производство компания Foxconn может пойти на это, чтобы минимизировать влияние китайско-американских торговых войн.

В настоящее время, согласно данным источника издания, Foxconn строит сборочные линии на своем заводе во Вьетнаме на северо-востоке провинции Бакзянг. Они будут введены в эксплуатацию в первой половине 2021 года. Частично эти линии заменят производство в Китае. По словам источника, Foxconn пошла на этот шаг по просьбе Apple диверсифицировать производство из-за напряженных отношений Китая и США. Среди других вариантов, куда могут перенести производство, есть Мексика и Индия.

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Автор: УНИАН