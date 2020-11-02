«Киев» выйдет с 6,6-дюймовым дисплеем разрешением 2400x1080 пикселей

Характеристики нового 5G-смартфона Motorola раскрыты до его выхода.

Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на сетевых инсайдеров.

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Подробные характеристики рассекретили журналисты XDA Developers Адам Конвэй (Adam Conway) и Мишаль Рахман (Mishaal Rahman). Название нового аппарата не раскрывается, но во внутренней документации телефон фигурирует под названием Kiev («Киев»).

Сообщается, что девайс будет иметь процессор Snapdragon 750G с поддержкой связи пятого поколения, шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

Также уточняется, что «Киев» выйдет с 6,6-дюймовым дисплеем разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления экрана 60 герц, на передней панели будет находиться отверстие под фронтальную камеру.

На задней панели гаджета будет расположена основная камера на три объектива разрешением 48, 8 и 2 мегапикселей. Также смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов и NFC для бесконтактной оплаты.

Специалисты рассказали, что смартфон будет иметь OLED-экран и процессор с поддержкой 5G. Стоимость аппарата не сообщается, но уточняется, что гаджет будет ориентирован на массового покупателя.

Легендарная раскладушка Razr

10 сентября 2020 года американская компания Motorola анонсировала второе поколение гнущегося смартфона в форме раскладушки Razr.

В новой версии будет поддержка 5G, более быстрый процессор Snapdragon 765G, улучшенный аккумулятор, оперативная память выросла с 6 ГБ до 8 ГБ, внутренняя память увеличилась вдвое - до 256 ГБ.

Смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем, на внешней крышке находится 2,7-дюймовый OLED-дисплей Quick View, позволяющий быстро проверять входящие сообщения и совершать некоторые другие функции, не открывая устройство.

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Автор: УНИАН