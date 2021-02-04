Главной особенностью запланированных на 2021 год iPhone окажется новая камера.

Новые смартфоны Apple получат улучшенную систему камер. Специалисты уточнили, что широкоугольные объективы устройств получат улучшенную апертуру — с f/2.4 до f/1.8.

Об этом сообщает издание MacRumors.

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В раскрытой записке для инвесторов, составленной аналитиками Блейном Кертисом (Blayne Curtis) и Томасом О'Мэлли (Thomas O'Malley) говорится, что главной особенностью запланированных на 2021 год iPhone окажется новая камера.

Соответствующий апгрейд позволит камере устройства получать больше света, что увеличит качество фотографий и видео, снятых в условиях плохой освещенности. Аналитики Barclays уверены, что улучшенные камеры получат все смартфоны серии iPhone 13. Также телеобъективы в моделях 13 Pro и 13 Pro Max будут иметь апертуру f/2.2 и фокусное расстояние 65 миллиметров, что также улучшит характеристики камеры. Поставками компонентов займется компания Cirrus Logic.

Таким образом, отчет Barclays подтверждает сообщение авторитетного аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), который в ноябре говорил, что отличительной особенностью новых смартфонов Apple окажется новая система камер. Однако Ко считает, что апгрейд получат лишь топовые девайсы серии — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Новинки Apple

31 июля 2020 года компания Apple перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

По состоянию на 20 октября 2020 года Apple уже продала по предзаказу 2 миллиона смартфонов iPhone 12.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

8 ноября 2020 года появилась информация о том, что Apple начинает прием предварительных заказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Первый является самым маленьким iPhone за последние годы, а второй — самый большой iPhone за всю историю.

8 ноября 2020 года в СМИ просочились технические характеристики iPhone 13.

18 января 2021 года стало известно о том, что Apple переносит презентацию iPhone 13.

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Автор: УНИАН