После установки iOS 14.2 на старые версии iPhone, половина заряда их батареи уходит за 30 минут.

Многие владельцы смартфонов iPhone сообщают о проблемах с быстрым разрядом батареи после установки обновления операционной системы iOS 14.2.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на сообщения на форумах разработчиков Apple.

"Смартфоны быстрее теряют заряд аккумулятора. В частности, пользователи говорят, что их iPhone теряет более 50% заряда батареи менее чем за 30 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых случаях большая часть срока работы аккумулятора теряется всего за несколько минут использования смартфона. Кроме того, после установки обновления с версией iOS 14.2 также увеличилось и время зарядки батареи.

"Иногда пользователи фиксируют внезапное увеличение процента заряда батареи после того, как они перезагружают свои смартфоны. Следует отметить, что проблемы с разрядкой аккумулятора после установки iOS 14.2 в основном проявляются на старых моделях iPhone, включая iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7 и iPhone XS", - подчеркивает издание.

Реакция компании Apple

Компания Apple пока никак не комментирует данную проблему.

Также нет упоминаний об исправлении ошибок с работой батареи в недавно вышедшем обновлении iOS 14.2.1. Оно устраняло ошибки в работе сообщений MMS, проблемы в работе экрана и слуховых аппаратов.

Apple уже выпустила бета-версию iOS 14.3 для разработчиков.

Возможно, проблема с работой батарей в старых моделях iPhone будет устранена именно в этом обновлении.

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Автор: УНИАН