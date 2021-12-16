Они хорошие, но о них говорят меньше, чем о других моделях.

В уходящем году хороших мобильников стало даже больше, чем было до коронавируса. Впрочем, по ряду причин, многие достойные модели почти не "засветились" на экранах радаров СМИ.

О них помог вспомнить опрос пользователей популярного ресурса Android Authority.

По результатам опроса безусловным лидером среди недооцененных смартфонов стал Sony Xperia 1 III, Фотофлагман сохранил классические для компании черты дизайна и впервые в серии получил перископический объектив для съемки с оптическим зумом. За него проголосовали 35% респондентов.

Читайте такжеК Новому году украинцев может ждать дефицит iPhoneВторое место занял ASUS Zenfone 8, за который проголосовали 22,5% пользователей. Разработчики решили "идти против течения" и представили за $630 необычно компактный для современного рынка смартфон с 5.92-дюймовой матрицей и разрешением Full HD+. Новинка также получила задник из стекла Gorilla Glass 3 и 3,5 мм выход для наушников.

В тройку лидеров входит и Vivo X70 Pro Plus, который получил 14,7% голосов. Компания взяла лучшее из X60 Pro Plus, добавив к нему парочку эксклюзивных функций, включая чип обработки изображения V1, который компания разработала сама. Он помогает алгоритмам ИИ и улучшает ночную съемку, регулируя яркость и уровень шумов.

На какие смартфоны 2021 еще стоит обратить внимание

Samsung Galaxy A52S 5G (11.74%);

Poco F3 GT (7.59%);

Lenovo Legion Duel 2 (4.08%).

Ещё 4% респондентов проголосовали за "другой", назвав в комментариях модели вроде Galaxy S21 Ultra, Sony Xperia 5 III и Xperia 10 III.

Ранее УНИАН делился интересным ТОПом, в котором были собраны смартфоны с лучшей автономностью. Для многих людей камеры, процессоры и экраны смартфонов отходят на второй план, если гаджет приходится заряжать каждый день.

Дольше всего без подзарядки сможет проработать смартфон Xiaomi Poco M3: цена на такой гаджет в Украине стартует от 5 000 грн. Другой флагман Xiaomi и их конкурентов из Realme – Realme 7 5G и Xiaomi Redmi 10 – заняли второе и третье место соответственно.

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Автор: Денис Пономаренко