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Видно, что под одеждой: камера смартфона OnePlus 8 Pro способна просвечивать ткань (видео)

12:11, 18 мая 2020
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Такую возможность дает фильтр под названием «Фотохром» / itc.ua

Об этом сообщает Naked Science.

Такую возможность дает фильтр под названием «Фотохром», использующий инфракрасное излучение. По схожему принципу работают приборы ночного видения и тепловизоры.

Пользователь YouTube Алан Гудвин выложил ролик, на котором просвечивает камерой смартфона пульт от телевизора. Благодаря фотохромному режиму, оболочка устройства становится почти прозрачной.

Камера также может просвечивать темную ткань не очень большой плотности. К примеру, фильтр дает возможность прочесть текст записки под легкой футболкой.

Отмечается, что особенности камеры смартфона могут поднять вопросы, связанные с персональной приватностью.

Как сообщал УНИАН, в смартфонах OnePlus 8 и 8 Pro нашли много ошибок, присутствующих в стартовой прошивке.

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