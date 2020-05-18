Видно, что под одеждой: камера смартфона OnePlus 8 Pro способна просвечивать ткань (видео)

Камера может просвечивать темную ткань не очень большой плотности.

В камере нового смартфона компании OnePlus 8 Pro нашли неожиданную функцию - способность «видеть» через тонкую ткань и пластик.

Об этом сообщает Naked Science.

Такую возможность дает фильтр под названием «Фотохром», использующий инфракрасное излучение. По схожему принципу работают приборы ночного видения и тепловизоры.

Пользователь YouTube Алан Гудвин выложил ролик, на котором просвечивает камерой смартфона пульт от телевизора. Благодаря фотохромному режиму, оболочка устройства становится почти прозрачной.

Камера также может просвечивать темную ткань не очень большой плотности. К примеру, фильтр дает возможность прочесть текст записки под легкой футболкой.

Отмечается, что особенности камеры смартфона могут поднять вопросы, связанные с персональной приватностью.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Как сообщал УНИАН, в смартфонах OnePlus 8 и 8 Pro нашли много ошибок, присутствующих в стартовой прошивке.