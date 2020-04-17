В новых смартфонах OnePlus нашли много ошибок - компания выпускает обновление первого дня
Смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro поступят в продажу только на следующей неделе, но первые покупатели телефонов должны будут установить большое обновление первого дня, которое устранит довольно много ошибок, присутствующих в стартовой прошивке.
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Прошивка OxygenOS 10.5.4, которая основана на Android 10, улучшает производительность системы и устраняет ошибки, пишет ixbt.com.
Система:
- Улучшена стабильность системы
- Улучшено отображение значков в строке состояния
- Улучшено управление при помощи жестов
- OnePlus Bullets Wireless Z теперь поддерживают Dolby Atmos для лучшего качества звука
- Добавлена функция двойного касания, чтобы активировать экран блокировки в режиме внешнего дисплея
- Добавлен раздел советов и поддержки OnePlus в настройках
- Добавлена функция Live Caption, которая обнаруживает речь в видеороликах и автоматически генерирует титры
- Обновление Android Security Patch до марта 2020
- Обновлен пакет GMS до марта 2020
Камера:
- Улучшена стабильность
- Оптимизирован эффект анимации
- Добавлена функция видеофильтра
Также исправлены ошибки в работе дактилоскопического датчика при разблокировке устройства, добавлена недостающая информация о контактах для входящих звонков, оптимизированная производительность и стабильность передачи данных в беспроводных сетях. Голосовой помощник после обновления можно запускать разными способами, включая нажатие и удержание кнопки питания.
Стоит отметить, что это обновление все еще содержит мартовский патч системы безопасности операционной системы Android, тогда как уже выпущенные смартфоны других производителей получили апрельский патч.