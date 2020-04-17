В новых смартфонах OnePlus нашли много ошибок - компания выпускает обновление первого дня

OnePlus оперативно выпускает обновление первого дня. Оно исправляет ошибки и улучшает работу системы.

Смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro поступят в продажу только на следующей неделе, но первые покупатели телефонов должны будут установить большое обновление первого дня, которое устранит довольно много ошибок, присутствующих в стартовой прошивке.

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Прошивка OxygenOS 10.5.4, которая основана на Android 10, улучшает производительность системы и устраняет ошибки, пишет ixbt.com.

Система:

- Улучшена стабильность системы

- Улучшено отображение значков в строке состояния

- Улучшено управление при помощи жестов

- OnePlus Bullets Wireless Z теперь поддерживают Dolby Atmos для лучшего качества звука

- Добавлена функция двойного касания, чтобы активировать экран блокировки в режиме внешнего дисплея

- Добавлен раздел советов и поддержки OnePlus в настройках

- Добавлена функция Live Caption, которая обнаруживает речь в видеороликах и автоматически генерирует титры

- Обновление Android Security Patch до марта 2020

- Обновлен пакет GMS до марта 2020

Камера:

- Улучшена стабильность

- Оптимизирован эффект анимации

- Добавлена функция видеофильтра

Также исправлены ошибки в работе дактилоскопического датчика при разблокировке устройства, добавлена недостающая информация о контактах для входящих звонков, оптимизированная производительность и стабильность передачи данных в беспроводных сетях. Голосовой помощник после обновления можно запускать разными способами, включая нажатие и удержание кнопки питания.

Стоит отметить, что это обновление все еще содержит мартовский патч системы безопасности операционной системы Android, тогда как уже выпущенные смартфоны других производителей получили апрельский патч.