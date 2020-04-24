Оператор международной доставки «Новая почта Интернешнл» сменил название

«Новая почта Интернешнл» сменил название на «Новая почта Глобал».

Оператор международной экспресс-доставки «Новая почта Интернешнл» (Nova Poshta International, NPI), входящий в группу компаний крупнейшего украинского оператора почтовой связи «Новая почта», сменил название на «Новая почта Глобал» (Nova Poshta Global, NPG).

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Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты».

«Такие изменения произошли для того, чтобы название передавало более глубокий смысл всей деятельности и стратегии «Новая почта Глобал», мировоззрения ее сотрудников. Мы не просто перевозим товары из-за границы и из Украины в другие страны. Мы доставляем глобальное улучшение жизни в каждой коробке», - цитирует пресс-служба слова директора компании «Новая почта Глобал» Юрия Беневитского.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля «Новая почта» и международный логистический оператор Cainiao Network, принадлежащий китайской компании Alibaba Group, запустили доставку посылок из Китая в Украину чартерными грузовыми рейсами.

Справка УНИАН. «Новая Почта Глобал» (ранее «Новая почта Интернешнл) с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний «Новая почта». Компания развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши. За 2019 год компания доставила 3,4 млн международных посылок, что на 26% больше, чем за 2018.

Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 6 тыс. отделений по всей Украине, а количество отправлений за 2019 год превысило 212 млн.