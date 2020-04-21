Украинцы стали больше заказывать онлайн: «Новая почта» и Cainiao Network запустили доставку посылок из Китая

Такие рейсы «Новая почта» планирует выполнять на регулярной основе.

Крупнейший украинский оператор почтовой связи «Новая почта» и международный логистический оператор Cainiao Network, принадлежащий китайской компании Alibaba Group, запустили доставку посылок из Китая в Украину чартерными грузовыми рейсами.

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Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты».

В компании подчеркнули, что решение сотрудничать с Cainiao Network было вызвано ростом спроса украинских потребителей на доставки посылок из Китая.

«Во время карантина украинцы стали больше заказывать в зарубежных интернет-магазинах. В основном это доставки из Китая и США. По итогам марта количество международных посылок выросло на 30% по сравнению с февралем», - сказано в сообщении

После таможенного оформления «Новая почта» будет доставлять посылки клиентам по всей стране.

Такие рейсы компания планирует выполнять на регулярной основе.

Как сообщал УНИАН, «Новая почта» ввела специальную должность администратора, который будет обслуживать клиентов с оплаченными посылками на улице.

Также компания во время карантина установила более двухсот почтоматов в Киеве, Львове, Черновцах, Херсоне и Ужгороде.

Справка УНИАН. Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 6 тыс. отделений по всей Украине, а количество отправлений за 2019 год превысило 212 млн.