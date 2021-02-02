Компания SpaceX и команды Blue Origin и Dynetics выиграли контракты на финансирование со стороны NASA на общую сумму $967 млн.

Космическое агентство NASA пересмотрело свои планы по двум важным контрактам, связанным с лунной миссией. Это откладывает сроки высадки астронавтов на Луну как минимум на 2 месяца.

Данная программа была частью плана администрации Трампа по доставке астронавтов на Луну в 2024 году. Об этом сообщает The Verge.

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Ожидается, что новая администрация Байдена будет заниматься более насущными национальными проблемами.

Агентство сообщило трём подрядчикам, что «потребуется» продление сроков разработки их контрактов, а в качестве новой даты заключения указывается 30 апреля.

В соответствии с графиком администрации Трампа, NASA планировало выбрать двух из трёх претендентов в конце февраля, одобрив две систем, которые в дальнейшем и должны были бы использоваться для доставки людей на Луну.

NASA заявляет, что задержка вызвана необходимостью более тщательно оценить предложения участников, что требует больше времени. В то же время в агентстве отмечают, что может и не потребоваться весь дополнительный срок, в таком случае контракты будут заключены раньше. Расширение сроков рассмотрения также даёт компаниям больше времени для проектирования и разработки своих посадочных модулей, заявили в NASA.

Администрация Байдена ещё не выбрала своего администратора NASA и не озвучила какие-либо цели космической политики.

Лунная миссия

2 февраля 2021 года в СМИ появилась информация о том, что Пентагон в будущем собирается защищать базы NASA на Луне. Пентагон планирует защищать коммерческие операции Соединенных Штатов по добыче воды или полезных ископаемых на спутнике Земли.

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года Конгресс США утвердил финансирование программы NASA Human Landing System в сумме $850 млн, что намного меньше $3,2 млрд, необходимых для соблюдения графика до 2024 года. Кроме того, команда нового президента США Джозефа Байдена больше уделяет внимания насущным земным проблемам, таким как изменение климата и сдерживание пандемии, а в отношении судьбы программы Artemis возникла неопределённость.

В 2020 году компания SpaceX и команды Blue Origin и Dynetics выиграли контракты на финансирование со стороны NASA на общую сумму $967 млн. Эти средства должны были пойти на разработку конкурирующих концепций для реализации посадки человека на Луну. Это первая попытка NASA выделить деньги на программу возвращения астронавтов на спутник Земли со времён Apollo в 1970-х годов.

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Автор: Елена Коваленко