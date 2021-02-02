Пентагон планирует защищать коммерческие операции Соединенных Штатов по добыче воды или полезных ископаемых на спутнике Земли.

Пентагон в будущем может заняться защитой баз NASA, которые могут быть построены на Луне.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal ссылкой на источники.

По данным издания, ведомство планирует защищать коммерческие операции Соединенных Штатов по добыче воды или полезных ископаемых на спутнике Земли.

NASA и Пентагон решили сотрудничать из-за "действий Москвы и Пекина" с возможным применением "потенциально враждебных" технологий, отмечается в публикации.

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора