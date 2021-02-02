Пентагон займется защитой баз NASA на Луне / фото REUTERS
Пентагон в будущем может заняться защитой баз NASA, которые могут быть построены на Луне.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal ссылкой на источники.
По данным издания, ведомство планирует защищать коммерческие операции Соединенных Штатов по добыче воды или полезных ископаемых на спутнике Земли.
NASA и Пентагон решили сотрудничать из-за "действий Москвы и Пекина" с возможным применением "потенциально враждебных" технологий, отмечается в публикации.
Также вас могут заинтересовать новости:
- Washington Post: «Аполлон 11» вызывает восторг, но человечество до сих пор ничего не знает о космосе
- США займутся разработкой космических ядерных систем
- Der Spiegel: США хотят установить правила дележа богатств Луны между землянами
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram