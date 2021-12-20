Устройство будет поставляться с новейшими чипами Intel 11-го поколения и топовой графикой NVIDIA RTX 3080.

Уверенный представитель в сегменте бюджетных лэптопов компания LG представила на обсуждение геймеров свой "первый игровой ноутбук" с топовыми характеристиками.

Сообщается, что 17-дюймовая модель UltraGear 17G90Q работает на чипах Intel 11-го поколения и оснащена самой мощной мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q.

Читайте такжеВ 2022-м году ожидается резкий рост цен на игровые ноутбукиНовинка получила IPS-матрицу с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 300 Гц и должна обладать достаточно высокой выносливостью для игр или создания контента благодаря аккумулятору емкостью 93 Вт·ч.

Корпус выполнен из алюминия, вес – 2.64 кг. Комплект портов включает в себя USB 4 Gen 3×2 (Type C) с Thunderbolt 4, еще один USB-C 3.2 2×1, два USB 3.2 Gen 2×1, HDMI, microSD, разъем для наушников и RJ45.

Наряду с новейшими процессорами Intel Core 11-го поколения и графикой NVIDIA RTX 3080 Max-Q, лэптоп может похвастаться системой охлаждения, включающей паровую камеру, сканером пальца в кнопке питания, веб-камерой с разрешением 1080p, а также стереодинамики с поддержкой 3D DTS:X Ultra.

Цены и дату выхода UltraGear 17G90Q компания не подтвердила, кроме расплывчатой ​​фразы "в начале 2022 года". Более подробную информацию производитель представит на выставке CES 2022 4 января.

Ранее в Cети появились спецификации видеокарт AMD следующего поколения, которые дебютируют в 2022-ом. Ожидается, что новые карты будут заметно производительнее текущей линейки Radeon RX 6000, а их стоимость будет варьироваться в пределах $2000-2500.

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Автор: Денис Пономаренко