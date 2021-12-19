Шнур-киллер поможет в защите своих данных журналистам, активистам и правозащитникам, отмечают разработчики.

Компания BusKill выпустила креативный девайс для защиты данных, который блокирует или уничтожает файлы при наличии угрозы взлома или слежки.

О проекте написало издание TechCrunch.

Как отмечают разработчики, большинство людей не работают с супер секретными документами и не тревожатся тем, что полиция однажды нагрянет домой с сюрпризом. Поэтому, дабы защитить данные от такого уровня риска, они за два года разработали магнитное USB-устройство, подключаемое к специальному адаптеру.

Читайте такжеУ владельцев пиратских версий Windows начали воровать деньги из криптокошельковПроцесс выглядит следующим образом: конец кабеля вставляется в разъем, другой – крепиться, скажем, на руке или одежде. При размыкании контакта, например, во время кражи, лэптоп автоматически заблокируется, и получить доступ к данным сможет только его владелец.

В свою очередь пользователи Linux могут настроить программу BusKill таким образом, чтобы она автоматически "сносила" операционку при ее срабатывании.

Шнур-киллер стоит 59 долларов (~1600 грн) и имеет сопутствующее приложение, которое работает в macOS, Windows и Linux.

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Автор: Денис Пономаренко