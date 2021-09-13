Киевстар продолжает улучшать качество покрытия мобильного интернета в городах с использованием частот 900 МГц. Благодаря этому становится лучше и работа сети в помещениях. В течение лета скоростной интернет на новых частотах заработал еще в 14 городах.

"У Киевстар наибольший спектр частот в диапазоне 900 МГц. Это позволяет нам не только активно расширять 4G-сеть в сельской местности, но и использовать их для улучшения покрытия в городах. Мы ставим качество работы сети для клиентов превыше всего, что доказано и результатами независимых исследований Speedtest от Ookla", – комментирует Михаил Миколюк, руководитель регионального маркетинга Киевстар.

Среди новых городов, где заработал LTE900: Киев, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий, Луцк, Ровно, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Мелитополь, Белая Церковь и Каменец-Подольский. Всего же с начала года благодаря низким частотам Киевстар улучшил работу сети в 22 городах Украины, где в общей сложности проживает 12 млн человек.

Для этого мобильный оператор установил почти 700 базовых станций, работающих в диапазоне LTE900. Благодаря этому удалось, в частности, усилить сигнал внутри помещений. Ведь сигнал на низких частотах лучше проникает через стены зданий, по сравнению с сигналом на высоких частотах.

Напомним, что низкочастотное 4G-покрытие в городах является распространенной практикой во многих странах Европы, в частности в Германии, Великобритании, Нидерландах и Швеции. Поэтому Киевстар использует лучшие зарубежные практики, чтобы предоставлять своим абонентам услуги высокого качества.

Но ключевая задача оператора – расширение 4G-покрытия в маленьких селах благодаря частотам 900 МГц. Согласно последним данным, 4G национального оператора сегодня работает в более чем 16 тысячах городов и сел, где проживает 89% населения Украины. По данным исследования американской компании Ookla, которой принадлежит сервис Speedtest, именно в Киевстар самая высокая средняя скорость мобильного интернета в Украине и наибольшее покрытие.

Справка о компании

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 88,5% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API с возможностью использовать аналитические данные оператора для разработки цифровых продуктов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

Автор: Иван Бойко