Сейчас Киевстар – единственный украинский телеком-оператор, сертифицированный по стандарту ISO/IEC 27001:2013 по всем направлениям работы.

Киевстар подтвердил надежность систем управления информационной безопасности компании. Национальный телеком-оператор успешно прошел аудит в июле 2023 г. по сертификации международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Сейчас Киевстар – единственный украинский телеком-оператор, сертифицированный по стандарту ISO/IEC 27001:2013 по всем направлениям работы.

"За последние годы Киевстар много инвестировал в развитие функции кибербезопасности, чтобы соответствовать лучшим международным стандартам и практикам. Это важно как для защищенности самой компании, так и для того, чтобы гарантировать надежность и защищенность информационных систем клиентам и партнерам. Более того, с начала полномасштабного военного вторжения мы прибегли к серьезным дополнительным мерам для обеспечения кибербезопасности", – говорит Юрий Прокопенко, директор по кибербезопасности Киевстар.

Сертификация управления информационной безопасности (СУИБ) - это официальное подтверждение, что организация соответствует международным стандартам в обеспечении защиты и безопасности своей информации. СУИБ охватывает управляющие, операционные и поддерживающие бизнес-процессы, которые обеспечивают функционирование и защиту информационных систем и сетей, предназначенных для предоставления абонентам следующих услуг:

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голосовой электронной коммуникации,

доступа к Сети Internet,

межличностной электронной коммуникации,

цифрового, интерактивного, мобильного телевидения и радиовещания,

предоставление информационных, рекламных, консультационных услуг, услуг инжиниринга и обеспечения деятельности телефонных центров.

Напомним, что в 2021 г. и 2022 г. Киевстар прошел сертификацию ISO/IEC 27001 и подтвердил безопасность СУИБ при реализации новых направлений бизнеса для бизнес-клиентов. Отдельно:

услуги центра обработки данных (ЦОД), в том числе облачного, на основе технологии Azure Stack Hub;

продукты и услуги на основе технологии Интернета вещей;

аналитические продукты и сервисы на основе BigData;

мобильные финансовые продукты и услуги (MFS).

Сертификация управления информационной безопасности говорит также о защищенности ІТ-инфраструктуры, что подтверждено и независимым аудитом. Это важно для клиентов компании, к которым предъявляются отраслевые требования по информационной безопасности: банков, компаний госсектора, объектов критической инфраструктуры и других.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,3 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 рокИв работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.