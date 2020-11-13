Сегодня, 13 ноября, в Украине стартовали предзаказы на особенные модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max (базовые iPhone 12 и 12 Pro вышли в прошлом месяце) - самый маленький смартфон Apple за последние годы и самый большой за всю историю компании.
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Об этом сообщает портал ITC.ua.
"В Украине iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max выходят на неделю позже официального старта глобальных продаж, как и было с iPhone 12 и iPhone 12 Pro - 6 ноября предзаказы открыли более чем в 40 странах, а сегодня на этих рынках стартовали фактические продажи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max уже можно предзаказать у многих украинских ритейлеров, которые официально продают технику Apple. Первые покупатели получат свои смартфоны ровно через неделю 20 ноября, когда стартуют широкие продажи.
iPhone 12 mini
64 ГБ - 25 999 гривень;
128 ГБ - 27 999 гривень;
256 ГБ - 31 999 гривень;
Цвета корпуса: черный, белый, красный (Product Red), зеленый и синий.
iPhone 12 Pro Max
128 ГБ - 41 999 гривень;
256 ГБ - 45 999 гривень;
512 ГБ - 53 999 гривень;
Цвета корпуса: золотой, графитовый, серебристый и "тихоокеанский синий".
В США iPhone 12 mini стоит от 729 долларов за версию с 64 ГБ, тогда как iPhone 12 Pro Max со 128 ГБ памяти стартует с отметки 1 099 долларов. То есть, даже со скидкой украинская цена получается заметно выше американской.
iPhone 12 mini - это, по сути, тот же iPhone 12, только в более компактном корпусе. Он оснащается экраном диагональю 5,4 дюйма, но благодаря экрану с тонкими рамками новая модель получилась компактнее 4,7-дюймового iPhone 6 и актуального iPhone SE (2020). Единственные отличия iPhone 12 mini от обычного iPhone 12 - менее емкий аккумулятор и меньшая скорость зарядки от MagSafe.
iPhone 12 Pro Max с точки зрения позиционирования полная противоположность iPhone 12 mini. Она адресована любителям больших диагоналей и энтузиастам, желающим получить все самое лучшее. iPhone 12 Pro Max выделяется на фоне обычного 12 Pro увеличенным 6,7-дюймовым экраном и более продвинутой основной камерой - стабилизация изображения сдвигом матрицы и улучшенный зум с оптическим увеличением до 2,5 раз (у 12 Pro в 2 раза).
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