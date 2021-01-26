При тесном контакте магниты могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами.

Apple признала, что iPhone 12 может нанести вред людям с проблемами сердца.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

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Представители компании подчеркнули, что iPhone 12 имеет некоторое количество магнитов, которых больше, чем в предыдущих моделях смартфонов Apple.

При тесном контакте данные магниты могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами.

В этой связи рекомендуется держать устройство на безопасном расстоянии — более 15 сантиметров или 30 сантиметров при беспроводной зарядке.

Также представители Apple рекомендовали проконсультироваться с врачом, специалистом в области здравоохранения или производителем медицинского оборудования перед использованием iPhone 12.

«Если вы подозреваете, что iPhone или какие-либо аксессуары MagSafe мешают работе вашего медицинского устройства, прекратите использовать iPhone или аксессуары MagSafe», — говорится в сообщении.

Новинки Apple

31 июля 2020 года компания Apple перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

По состоянию на 20 октября 2020 года Apple уже продала по предзаказу 2 миллиона смартфонов iPhone 12.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

8 ноября 2020 года появилась информация о том, что Apple начинает прием предварительных заказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Первый является самым маленьким iPhone за последние годы, а второй — самый большой iPhone за всю историю.

8 ноября 2020 года в СМИ просочились технические характеристики iPhone 13.

По состоянию на 24 января 2021 года благодаря iPhone 12 квартальный доход Apple поднялся до рекордной отметки.

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Автор: Елена Коваленко