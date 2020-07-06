Макет iPhone 12 сравнили с оригинальным iPhone SE и iPhone 7 (фото)

Новый iPhone 12 ориентирован на пользователей, которые ищут смартфон с современным дизайном и небольшими размерами.

До презентации смартфонов iPhone нового поколения осталось ещё несколько месяцев, но уже начали появляться макеты iPhone 12, выполненные на базе просочившихся в интернет схем.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В частности, был изготовлен макет 5,4-дюймовой версии смартфона, размеры которого затем сравнили с устройствами iPhone SE и iPhone 7. Сравнение провёл один из участников форума MacRumors с ником iZac, который купил макет грядущего смартфона", - говорится в сообщении.

Вероятно, Apple будет позиционировать 5,4-дюймовый iPhone 12 в качестве замены устройствам iPhone SE и iPhone 7. Он ориентирован на пользователей, которые ищут смартфон с современным дизайном и небольшими размерами.

"iZac отмечает, что такой макет такого аппарата легко удерживать, и работать с ним одной рукой достаточно комфортно. Благодаря квадратному профилю и плоским поверхностям смартфон удобно держать в руке. Что касается размеров, 5,4-дюймовый iPhone 12 немного больше по сравнению с оригинальным iPhone SE и в то же время имеет более компактный профиль по сравнению с iPhone 7", - подчеркивает издание.

Следует отметить, что макет смартфона изготовлен на базе утечек схем и рендеров. Нельзя исключать, что фактические размеры устройства будут отличаться на несколько миллиметров.

Как ожидается, в этом году Apple выпустит сразу четыре варианта iPhone 12. Помимо 5,4-дюймового iPhone, Apple предложит пользователям 6,1-дюймовый iPhone 12, а также две версии iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеями. Предполагается, что все четыре новинки получат OLED дисплеи и поддержку связи 5G. Слухи также утверждают, что в этом году Apple откажется от комплектного зарядного устройства.

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