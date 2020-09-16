Cмартфон рошёл сертификацию нескольких регулирующих органов.

Новый флагманский смартфон компании Huawei Mate 40 Pro, прошел сертификацию нескольких регулирующих органов и может выйти на рынок уже в следующем месяце.

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Об этом сообщает IXBT. Отмечается, что из-за жестких санкций против компании и нехватки комплектующих вокруг серии Mate появились тревожные новости. Если раньше считалось, что Mate 40 Pro может быть представлен в сентябре и выпущены в октябре, то теперь сообщается о возможном переносе даты выхода на 2021 год.

При этом, Huawei сократила заказы на компоненты для смартфонов Mate 40 на 30%.

Тем не менее, смартфон прошёл сертификацию нескольких регулирующих органов, включая Bluetooth SIG, а также был замечен в базе данных таиландского регулятора NBTC и Евразийской экономической комиссии.

По мнению источников, это дает веские основания ожидать выхода Huawei Mate 40 и Huawei Mate 40 Pro уже в следующем месяце. Как минимум, на территории Китая.

Предполагается, что новинка будет построена на чипе Kirin 9000 и обладать загнутым по бокам OLED экраном. Ожидаются флагманские камеры с оптическим зумом и поддержка 66-ваттной зарядки.

Cанкции США против Huawei

В 2019 году правительство США на фоне торговой войны с Китаем ввело санкции против Huawei. Компанию обвиняют в шпионаже и помощи авторитарным режимам.

Из-за санкций в продуктах компании стало невозможно использовать сервисы Google.

15 мая, стало известно, что США меняют одно из стратегических правил экспорта, чтобы заблокировать поставки чипов для Huawei.

Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать новые заказы для Huawei. В августе 2020 года Huawei также заявила, что приостанавливает производство чипсета Kirin 9000, который использовался во флагманских смартфонах компании.

С 15 сентября вступают в силу новые ограничения правительства США в отношении компании Huawei. Среди прочего, компания останется без дисплеев от LG и Samsung.

Huawei против санкций

Тем не менее, компания готова продолжать борьбу за рынок. Как минимум - за китайский. В июле Huawei впервые стала лидером по продаже смартфонов в мире. До этого девять лет подряд первое место занимала Apple или Samsung.

Компания находит новых поставщиков и разрабатывает собственные технологии, но оценить их перспективность пока сложно.

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Автор: Дмитрий Захаров