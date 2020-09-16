Новый флагманский смартфон компании Huawei Mate 40 Pro, прошел сертификацию нескольких регулирующих органов и может выйти на рынок уже в следующем месяце.
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Об этом сообщает IXBT. Отмечается, что из-за жестких санкций против компании и нехватки комплектующих вокруг серии Mate появились тревожные новости. Если раньше считалось, что Mate 40 Pro может быть представлен в сентябре и выпущены в октябре, то теперь сообщается о возможном переносе даты выхода на 2021 год.
При этом, Huawei сократила заказы на компоненты для смартфонов Mate 40 на 30%.
Тем не менее, смартфон прошёл сертификацию нескольких регулирующих органов, включая Bluetooth SIG, а также был замечен в базе данных таиландского регулятора NBTC и Евразийской экономической комиссии.
По мнению источников, это дает веские основания ожидать выхода Huawei Mate 40 и Huawei Mate 40 Pro уже в следующем месяце. Как минимум, на территории Китая.
Предполагается, что новинка будет построена на чипе Kirin 9000 и обладать загнутым по бокам OLED экраном. Ожидаются флагманские камеры с оптическим зумом и поддержка 66-ваттной зарядки.
Cанкции США против Huawei
- В 2019 году правительство США на фоне торговой войны с Китаем ввело санкции против Huawei. Компанию обвиняют в шпионаже и помощи авторитарным режимам.
- Из-за санкций в продуктах компании стало невозможно использовать сервисы Google.
- 15 мая, стало известно, что США меняют одно из стратегических правил экспорта, чтобы заблокировать поставки чипов для Huawei.
- Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать новые заказы для Huawei. В августе 2020 года Huawei также заявила, что приостанавливает производство чипсета Kirin 9000, который использовался во флагманских смартфонах компании.
- С 15 сентября вступают в силу новые ограничения правительства США в отношении компании Huawei. Среди прочего, компания останется без дисплеев от LG и Samsung.
Huawei против санкций
- Тем не менее, компания готова продолжать борьбу за рынок. Как минимум - за китайский. В июле Huawei впервые стала лидером по продаже смартфонов в мире. До этого девять лет подряд первое место занимала Apple или Samsung.
- Компания находит новых поставщиков и разрабатывает собственные технологии, но оценить их перспективность пока сложно.
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