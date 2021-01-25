Компания Google намерена превратить некоторые из своих объектов в центры вакцинации против COVID-19.
Трансформация затронет офисы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, области залива Сан-Франциско и Киркленде, штат Вашингтон. Об этом в своём блоге написал генеральный директор Google Сундар Пичаи.
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В рамках сотрудничества с One Medical и органами здравоохранения, компания откроет «здания, автостоянки и открытые пространства» для всех, кто имеет право на вакцину.
Компания будет сотрудничать с местными властями, чтобы определить, когда можно будет открыть эти объекты.
«Пандемия COVID-19 вдохновила на координацию между государственным и частным секторами и за пределами международных границ. Мы не можем сейчас замедляться», - отметил Пичай.
Как сообщает Engadget Google также пообещала выделить $150 млн на финансирование вопросов обучения и распространение вакцин. Эта сумма включает $100 млн в виде рекламных грантов и $50 млн для сотрудничества с агентствами здравоохранения.
В рамках этой инициативы компания добавит свои страницы поиска в Search и Maps информацию о вакцинах на уровне штатов и регионов, указывая соответствующие места в Аризоне, Луизиане, Миссисипи и Техасе.
Кроме того, Google дополнительно выделит $5 млн «организациям, занимающимся проблемами расового и географического неравенства при вакцинации против COVID-19».
Google: история конфликта
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- 29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.
- 13 ноября 2020 года группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.
- 17 декабря 2020 года США обвинили Google в монопольном сговоре с Facebook.
- 22 декабря 2020 года Google и Facebook решили объединиться в борьбе с антимонопольными исками.
- 19 января 2021 года были обнародованы детали иска к Google из-за сговора с Facebook.
- 25 января 2021 года появилась информация о том, что сотрудники компании Google по всему миру объединились в глобальный профсоюз Alpha Global.
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