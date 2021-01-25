Google также пообещала выделить $150 млн на финансирование вопросов обучения и распространение вакцин.

Компания Google намерена превратить некоторые из своих объектов в центры вакцинации против COVID-19.

Трансформация затронет офисы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, области залива Сан-Франциско и Киркленде, штат Вашингтон. Об этом в своём блоге написал генеральный директор Google Сундар Пичаи.

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В рамках сотрудничества с One Medical и органами здравоохранения, компания откроет «здания, автостоянки и открытые пространства» для всех, кто имеет право на вакцину.

Компания будет сотрудничать с местными властями, чтобы определить, когда можно будет открыть эти объекты.

«Пандемия COVID-19 вдохновила на координацию между государственным и частным секторами и за пределами международных границ. Мы не можем сейчас замедляться», - отметил Пичай.

Как сообщает Engadget Google также пообещала выделить $150 млн на финансирование вопросов обучения и распространение вакцин. Эта сумма включает $100 млн в виде рекламных грантов и $50 млн для сотрудничества с агентствами здравоохранения.

В рамках этой инициативы компания добавит свои страницы поиска в Search и Maps информацию о вакцинах на уровне штатов и регионов, указывая соответствующие места в Аризоне, Луизиане, Миссисипи и Техасе.

Кроме того, Google дополнительно выделит $5 млн «организациям, занимающимся проблемами расового и географического неравенства при вакцинации против COVID-19».

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Автор: Елена Коваленко