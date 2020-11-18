Теперь информацию о случаях COVID-19, обнаруженных за все время, и ссылки на местные авторитетные ресурсы, можно получить прямо с карт.

Распространение COVID, загруженность общественного транспорта в режиме реального времени, отслеживание реального статуса заказов на самовывоз и доставку станут доступны для украинских пользователей Карт Google в ближайшее время.

Об этом сообщается в блоге компании.

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Разработчики добавили на Карты специальные слои с информацией о COVID-19.

В ближайшие недели функция получит два существенных усовершенствования. Обновленный слой COVID на Android и iOS покажет больше информации, включительно с выявленными случаями за все время в определенной области, а также быстрыми ссылками на ресурсы с информацией по COVID от местных органов власти. Это поможет узнать о местных рекомендациях и ограничениях при поездках в другие регионы.

Еще одно важное улучшение позволит легче соблюдать социальную дистанцию с помощью информации о скоплении людей в режиме реального времени. На Android и iOS во всем мире Карты Google покажут, насколько переполнен тот или иной автобус, поезд или линия метро именно сейчас, основываясь на отзывах пользователей по всему миру в режиме реального времени (везде, где доступны данные).

Также в случае выполнения заказа еды в заведениях питания через Карты Google на Android и iOS можно будет отслеживать их реальный статус на самовывоз и доставку. Сначала эта возможность появится в США, Канаде, Германии, Австралии, Бразилии и Индии, а впоследствии и в других странах.

Также пользователи смогут увидеть ориентировочное время ожидания и стоимость доставки, а также легко повторно заказать свои любимые блюда прямо из приложения Google Карты. А когда станет безопасно отправляться в рестораны, можно будет быстро увидеть статус своего бронирования в 70 странах мира.

С начала пандемии Карты Google получили почти 250 новых функций и улучшений, призванных облегчить адаптацию к "новой реальности" - от информации о загруженности для миллионов мест до возможности легко найти информацию о безопасности.

Критика в адрес Google

29 октября 2020 глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.

13 ноября 2020 года группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.

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Автор: УНИАН