В мире упали продажи смартфонов премиум-класса

В частности, 57% проданных смартфонов пришлось на компанию Apple, 19% - на Samsung, 12% - на Huawei.

Продажи смартфонов премиум-класса (смартфоны стоимостью свыше 400 долларов) в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года сократились на 13%.

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Об этом сказано в исследовании международной аналитической компании Counterpoint Research, опубликованном на ее веб-сайте.

В частности, 57% проданных смартфонов пришлось на компанию Apple, 19% - на компанию Samsung, 12% - на компанию Huawei.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию компании Counterpoint Research, поставки смартфонов в мире в первом квартале 2020 года сократились в годовом выражении на 13% - до 295 миллионов единиц с 341 миллиона.

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