Мировые поставки ноутбуков выросли почти на четверть - исследование

В то же время как поставки традиционных ПК сократились на 26%.

Объемы мировых поставок компьютеров во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 9% - до 72,9 миллиона единиц.

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Об этом сказано в исследовании международной аналитической компании Canalys, опубликованном на ее веб-сайте.

В частности, наибольший рост продемонстрировали поставки ноутбуков – на 24%, в то время как поставки традиционных персональных компьютеров (ПК) сократились на 26%.

Компаниями-лидерами по поставкам компьютеров во втором квартале стали: HP – более 18 тысяч поставленных единиц; Lenovo – более 17 тысяч; Dell – более 12 тысяч.

В Canalys связывают такой рост во втором квартале с переходом многих предприятий в онлайн-режим работы, что повысило спрос на компьютеры.

Согласно исследованию, в целом в первом полугодии поставки компьютеров выросли на 1% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию международного исследовательского центра International Data Corporation, объемы мировых поставок персональных компьютеров (ПК) по итогам первого квартала 2020 года в связи с пандемией коронавируса сократились на 9,8% по сравнению с показателем годом ранее – до 53,2 млн компьютеров.

Справка УНИАН. Canalys – международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследование рынка технологий. Штаб-квартира компании находится в США. Canalys имеет представительства в Великобритании, Китае, Индии, Сингапуре.

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