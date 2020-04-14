Мировые поставки компьютеров сократились почти на 10% – исследование

Больше всего сократились поставки ПК компаний Apple – на 20,7%, HP Inc. – на 13,8%, Acer – на 9,9%.

Объемы мировых поставок персональных компьютеров (ПК) по итогам первого квартала 2020 года в связи с пандемией коронавируса сократились на 9,8% по сравнению с показателем годом ранее – до 53,2 миллиона компьютеров.

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Об этом говорится в исследовании международного исследовательского центра International Data Corporation (IDC).

В частности, больше всего сократились поставки ПК компаний Apple – на 20,7%, HP Inc. – на 13,8%, Acer Group – на 9,9%.

Единственной компаний, которая продемонстрировала рост поставок, стала американская компания Dell с показателем роста 1,1%.

В центре подчеркнули, что главной причиной уменьшения объемов поставок стала вспышка коронавируса в Китае, который является крупнейшим поставщиком настольных и портативных систем, а также рабочих станций.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету международного исследовательского центра International Data Corporation (IDC), рост расходов на продукцию мировой IT-отрасли из-за коронавируса замедлится в 2020 году до 4,3% с прогнозируемых в конце 2019 года 5%.

Согласно исследованию китайского аналитического центра TrendForce, мировые продажи телевизоров и ноутбуков в 2020 году в связи с пандемией коронавируса сократятся на 5,8% и 3,5% соответственно.

Справка УНИАН. International Data Corporation – международная компания по исследованию рынков, которая также предоставляет услуги консалтинга в сферах IT, телекоммуникаций и современных технологий. Владельцем компании является американская исследовательская компания International Data Group.