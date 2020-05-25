Минцифры разрабатывает сервис для создания и передачи цифровых копий документов
Министерство цифровой трансформации совместно с государственной IT-компанией Diia Company разрабатывают сервис для создания и передачи цифровых копий документов.
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Об этом сообщается на официальной странице портала «Дія» в соцсети Facebook.
«Работаем с Diia Company над цифровой копией документов... Передача электронной копии сократит время, расходы и тонны бумаги. В планах - вообще избежать визитов в учреждения и передавать данные документа онлайн», - сказано в сообщении.
Кроме того, новый сервис будет иметь повышенный уровень защиты персональных данных.
«Цифровым документом не сможет воспользоваться третья сторона: мы зафиксируем, для кого он выдан. А реестр, где хранятся данные, оставит цифровой след операции», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации планирует запустить на портале государственных услуг «Дія» функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Также ведомство планирует запустить через несколько месяцев единый реестр административных услуг на портале государственных услуг «Дія».
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