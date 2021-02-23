По итогам четвертого квартала 2020 года Apple вернула себе лидерство по продажам смартфонов впервые с 2016 года.

Компания Apple впервые с 2016 года стала лидером по продажам смартфонов по итогам четвертого квартала 2020 года.

Об этом говорится в данных исследовательской компании Gartner.

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В последнем квартале минувшего года Apple сумела продать почти 80 млн смартфонов. По итогам квартала доля Apple на рынке составила 20,8%. По сравнению с 2019 годом она выросла на 14,9%.

Как заявила в комментарии Financial Times аналитик Gartner по Apple Аннетт Циммерман, приросту продаж компания обязана выпуску смартфонов с 5G.

На втором месте по продажам оказался корейский Samsung — за последний квартал 2020-го компания смогла продать 62,1 млн устройств. Доля производителя на рынке составила 16,2%, сократившись на 11,8%.

Третье и четвертое место достались китайским производителям Xiaomi и Oppo, которые конкурируют с Samsung в средней ценовой категории. По итогам квартала Xiaomi сумела продать 43,4 млн устройств, увеличив долю на 33,9%. В то же время Oppo продал 34,37 млн устройств, увеличив долю на 12,9%.

Еще один китайский производитель Huawei откатился на пятое место, продав всего 34,3 млн устройств. На фоне американских санкций и проблем с поставками комплектующих компания потеряла 41% своей доли на рынке по сравнению с 2019 годом.

Новинки от Apple

6 января 2021 года стало известно о том, что Apple работает над менее дорогой версией полноразмерных наушников AirPods Max. Сообщалось, что наушники будут стоить 349 долларов. Вместо алюминия и нержавеющей стали в производстве планировали использовать пластик, за счет чего наушники будут легче.

17 февраля 2021 года появилась информация о том, что Apple планирует использовать стекло при производстве новых AirPods.

19 февраля 2021 года была раскрыта дата презентации очередной новинки от Apple.

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Автор: УНИАН