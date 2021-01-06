Ожидается, что наушники сохранят большую часть возможностей AirPods Max / фото REUTERS
Apple работает над менее дорогой версией полноразмерных наушников AirPods Max.
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Наушники будут стоить 349 долларов.
Вместо алюминия и нержавеющей стали в производстве используют пластик, за счет чего наушники будут легче.
Ожидается, что наушники сохранят большую часть возможностей AirPods Max, в том числе пассивное и активное шумоподавление, прозрачный режим и автономность на уровне 20 часов.
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