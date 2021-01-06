Наушники будут стоить 349 долларов.

Apple работает над менее дорогой версией полноразмерных наушников AirPods Max.

Читайте такжеМобильное приложение Kyiv Smart City перестало работатьОб этом пишет GSMarena.

Наушники будут стоить 349 долларов.

Вместо алюминия и нержавеющей стали в производстве используют пластик, за счет чего наушники будут легче.

Ожидается, что наушники сохранят большую часть возможностей AirPods Max, в том числе пассивное и активное шумоподавление, прозрачный режим и автономность на уровне 20 часов.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН