Следующая презентация американской компании состоится 16 марта.

В середине марта Apple представит новые планшеты и Bluetooth-маячки AirTag.

Об этом в своем Twitter сообщает сетевой инсайдер под ником Tron.

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По информации инсайдера, следующая презентация американской компании состоится 16 марта. Блогер уточнил, что практически не сомневается в своих источниках. Apple объявит дату мероприятия примерно за неделю. Топ-менеджеры корпорации приготовили несколько релизов, главными из которых окажутся новые версии планшетов iPad и iPad mini.

Инсайдеры уточнили, что основной акцент на мероприятии будет сделан на новом поколении планшетов. В частности, обновленный iPad mini может получить OLED-дисплей с тонкими рамками и встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Также устройство будет работать на базе флагманского процессора Apple A14 Bionic, который используется в смартфонах серии iPhone 12.

Новые наушники от Apple

6 января 2021 года стало известно о том, что Apple работает над менее дорогой версией полноразмерных наушников AirPods Max. Сообщалось, что наушники будут стоить 349 долларов. Вместо алюминия и нержавеющей стали в производстве планировали использовать пластик, за счет чего наушники будут легче.

17 февраля 2021 года появилась информация о том, что Apple планирует использовать стекло при производстве новых AirPods.

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Автор: УНИАН