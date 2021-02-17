Apple предлагает запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла.

Apple планирует использовать стекло при производстве новых AirPods.

Об этом говорится в документе, появившемся в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

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Согласно описанию, Apple предлагает запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла. В пояснительной записке к изобретению говорится, что наушники как устройство существуют более ста лет и их строение остается неизменным.

«Стекло более привлекательно с эстетической точки зрения, чем поликарбонат», — говорится в описании заявки. Патент американской компании был зарегистрирован в базе USPTO 16 февраля.

В документе не упоминается тот факт, что стекло может улучшить акустические свойства гарнитуры. «Стекло может блокировать определенные звуки и пропускать некоторые частоты», — уточнили авторы.

Бюджетная версия AirPods Max

6 января 2021 года стало известно о том, что Apple работает над менее дорогой версией полноразмерных наушников AirPods Max. Сообщалось, что наушники будут стоить 349 долларов.

Вместо алюминия и нержавеющей стали в производстве планировали использовать пластик, за счет чего наушники будут легче.

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Автор: УНИАН