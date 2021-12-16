iOS 15.2 получила немало полезных функций – в том числе и неочевидных.

На днях Apple представила крупный апдейт iOS 15.2, который принес с собой раздел "Запчасти и история обслуживания". Теперь пользователи могут узнать, оригинальные ли запчасти были установлены на их айфоны после ремонта.

Помимо всего прочего, появилась заветная возможность сбросить запароленный iPhone и iPad без подключения к компьютеру. Ранее для этого приходилось входить в сервисный режим и стирать данные через ПК с использованием кабеля.

Теперь, при активации 15-минутной блокировки в нижнем правом углу экрана появится новая кнопка – "Стереть устройство iPhone". При её нажатии информация на смартфоне или планшете будет удалена, а все настройки будут сброшены до заводских.

Важно: для восстановления из резервной копии iCloud потребуется ввести пароль от Apple ID, поэтому телефон должен быть подключен к интернету. Если никакой возможности подключиться к сети нет, то придется сбрасывать iPhone через компьютер.

Ранее УНИАН уже писал, что к Новому году украинцев может ждать дефицит iPhone. Несмотря на все свое влияние, даже такого гиганта не обошла нехватка комплектующих.

Важно также отметить, что у Apple привилегированное положение по сравнению с другими заказчиками, поэтому дефицит затронет другие компании еще сильнее. Так, глава Razer предупредил о неминуемом росте цен на игровые ноутбуки, а в 2022 году купить PlayStation 5 будет даже сложнее, чем сейчас.

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Автор: Денис Пономаренко